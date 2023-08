Estos 3 signos destacan por ser los más mentirosos del zodiaco

Mentirosos, traicionaros, embusteros, falso e hipócritas son algunas de las características que describen a la perfección a 3 de los 12 signos del zodiaco, y es que aunque les cueste admitirlo, con tal de salir de cualquier problema son capaces de inventar cualquier cosa con tal de que no se les señale por algo malo.

¿Alguna vez te has puesto a pensar en todas las personas que te han mentido en la vida? Quizá no compartían nada en común, tal vez ni se conocían, pero es probable que en realidad si compartieran algo, sus signos zodiacales, y es que no lo creas, en el zodiaco hay personas que están más predestinadas a mentir que otras, ¿estarás en la lista?, ¿tus amigos o tu pareja lo estarán?

Dicen que ganarse la confianza de alguien toma años, pero perderla solo un par de segundos, y con tal de no perderla, los signos de Géminis, Escorpio y Libra están dispuestos a todo con tal de ser una buena imagen para el mundo, aún cuando su boca se llene de falsedades y es que sí, según la astrología, estos son los 3 signos más mentirosos del zodiaco.

Géminis

Los gemelos del zodiaco son tachados de todo lo negativo, y es que se dice, la personalidad de las personas nacidas entre el 21 de mayo y el 20 de junio los refleja como hipócritas, volubles, presumidos, pero sobretodo mentirosos, esto porque no están dispuestos a quedar mal ante nada ni nadie, les importa mucho lo que la gente piensa de ellos, pero más aun lo que ellos mismos piensan de sí, por eso son capaces de maquillar la verdad y hasta creérsela con tal de engañar sobre su “bondad”.

Además, este signo es sumamente inteligente, así que es muy difícil que alguien descubra sus mentiras, y cuando pasa es porque ellos quieren ser descubiertos, son maestros del engaño dispuestos a hacer lo que sea con tal de ganar siempre, y como era de esperarse, también son los más infieles, y no porque les guste lastimar a quien aman, sino porque les encanta que la gente los idolatre.



Libra

Si bien, a las personas del signo de Libra, quienes nacieron del 23 de septiembre al 22 de octubre, les gusta la calma, la estabilidad y equilibrio, odian que algo se salga de sus manos, cuando pierden el control, cuando sienten que la vida que tienen se les va de las manos están dispuestos a engañar para mantener ese estatus, tanto que al llegar a ese punto pueden ser tan creíbles que nadie duda de ellos, sin embargo, aunque mienten mucho para conservar todo igual, no tienen la habilidad de los Géminis, por eso terminan exponiéndose y enredándose en sus propias mentiras.



Escorpio

Las personas nacidas entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre tienen un temperamento fuerte, no aceptan el rechazo y son aferradas como ninguna, son sumamente emocionales y difícilmente cambian de opinión, pero cuando ven que algo que quieren comienza a perderse mienten, en la pareja, por ejemplo, son la clase de persona que te va a decir “te juro que voy a cambiar”, pero es una vil mentira, porque no lo hará, solo no quiere perder los privilegios que tiene.

Y sí, al igual que Géminis también está entre los más infieles del zodiaco.

¿Cómo se comporta una persona que miente?

De acuerdo con la Asociación de Piscología Americana, para distinguir cuando una persona miente hay que analizar no solo lo que dice, sino también lo que hace, y es que muchas veces, a través de su lenguaje corporal se exponen, ¿qué características tienen? Aquí te dejamos las señales a tomar en cuenta: