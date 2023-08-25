Estos son los signos que tienen una relación que está destinada al fracaso

El mundo de las relaciones es bastante complejo, pues influyen sentimientos, compatibilidad, la atracción, la afinidad, forma de ser y por supuesto el zodiaco. A menudo se idealiza de más a la persona que les acelera el corazón y con el tiempo se dan cuenta que dista mucho de ser como la habían imaginado. En esta ocasión hablaremos de las parejas cuyas relaciones están destinadas al fracaso.

El amor y las relaciones de pareja son difíciles de entender, ya que mientras algunos encuentran la felicidad en la diversidad de personalidades, otros lo hacen en la afinidad de intereses y compatibilidad, lo cierto es que esto representa todo un desafío.

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El horóscopo ha revelado una serie de combinaciones que, de acuerdo con los astros, están destinadas a ser un verdadero fracaso, por ello recomienda mejor ni intentarlo. Aquí te decimos cuáles son.

¿Cuáles signos no pueden estar juntos?

Aries y Cáncer

La combinación de Aries y Cáncer puede volverse una bomba de tiempo, ya que sus diferencias son sumamente marcadas. Los contrastes entre ambos signos son muchos, por ello son polos completamente opuestos.

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Aries es explosivo, independiente y tiende a seguir sus propias reglas, mientras que Cáncer encuentra confort en el hogar y tiene mayor dependencia emocional. Estas marcadas diferencias pueden crear tensiones y problemas entre ambos signos, lo que haría que la relación sea un rotundo fracaso.

Tauro y Acuario

Tauro y Acuario son signos que definitivamente no nacieron para estar juntos debido a su personalidad obstinada. Acuario es conocido por su terquedad; sin embargo, Tauro lo supera en este rubro y por mucho.

El mayor desafío entre ambos radica en la reticencia de ambos para pedir disculpas y modificar su forma de ver la vida. Tauro es más hogareño y ama pasar tiempo en familia, caso contrario a Acuario, quien ama su libertad y la aventura. Por esto y más su relación está destinada al fracaso.

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Géminis y Virgo

No hay relación más tóxica que la de Géminis y Virgo. Estos signos sienten una gran atracción física, pero sus diferencias son tantas que constantemente caen en conflictos casi irreconciliables.

Géminis es conocido por su naturaleza independiente y comunicativa, mientras que Virgo tiende a ser más reservado y rígido en sus opiniones, lo que deriva en constantes malentendidos y problemas. Además de eso, los celos pueden complicar todavía más su relación.

