Estos son los efectos de las microsiestas. ¡Descúbrelo aquí!

A pesar de que no existe una definición científica de las microsiestas, los estudios señalan que se trata de siestas que tienen una duración de 15 segundos. No obstante, los efectos de las microsiestas generan preocupación cuando interfieren en las actividades cotidianas y ponen tu vida en riesgo.

A diferencia de animales como los pingüinos barbijos que tienen que estar en alerta y despiertos por varios días para cuidar a sus huevos de posibles depredadores y agresiones, los humanos se enfrentan al estrés de conducir un automóvil sin quedarse dormidos. Precisamente este tipo de situación es lo que unos científicos de Christchurch, Nueva Zelanda, han replicado para estudiar el funcionamiento y los efectos de las microsiestas.

Los participantes tenían una pantalla en frente y una palanca de mando en una mano. Sin embargo, encontraron la tarea tan aburrida que el 70% de ellos tuvo al menos 36 microsiestas en una sesión de 50 minutos.

Por consiguiente, los investigadores descubrieron que hay más probabilidades de sufrir los efectos de las microsiestas cuando estás muy cansado. A la misma vez, Yvonne Harrison, investigadora del sueño del Reino Unido, concluye que las microsiestas son más comunes en las tardes y en las noches.

¿Cuáles son los efectos de las microsiestas?

De acuerdo con otros medios de información, entre más resientes los efectos de las microsiestas, más cansado te encuentras. En este sentido, el cerebro sabe que te concentras en una actividad y aunque te quedas dormido, después te obliga a abrir los ojos para iniciar el proceso otra vez.

Puede que en otras actividades como ver una película o trabajar frente a la computadora, los efectos de las microsiestas no sea un asunto de vida o muerte. Pero ello cambia si estás al volante de un tráiler o camión.

Hay varios videos que sirven para ejemplificar las consecuencias de las microsiestas, es decir, accidentes de auto o de avión en los que lamentablemente los conductores y pilotos pierden la vida. Así que, lo más sensato es ser responsable y no conducir cuando no has dormido lo suficiente.

