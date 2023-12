Estas son las mejores frases para felicitar a tu pareja en Año Nuevo

Estamos a pocos días del final del 2023, por lo que es lógico plantearse esta pregunta. Desde esa premisa es que vamos a contarte cuáles son las mejores frases para felicitar a tu pareja en Año Nuevo.

Y es que siempre es importante expresar nuestras emociones como también lo que decimos, esto con el fin de no herir o no terminar de encontrarnos con situaciones que puedan ser un problema. Ahora bien, desde esa premisa vamos a tratar de tanta ayuda como sea posible.

¿Cuáles son las mejores frases para felicitar a tu pareja en Año Nuevo?

Comencemos a mencionar algunas frases especiales para alguien a quien ames: “Estar junto a ti para recibir el Año Nuevo es muy especial para mí; mi amor por ti es grande y soy tan feliz de poder recibir un Año Nuevo junto al amor de mi vida, Feliz Año Nuevo y gracias por tu amor como por la paciencia y entrega en cuerpo y alma para que nuestra relación sea dichosa; al despedir 2023 vienen a mi mente los hermosos momentos que hemos pasado junto y también imagino lo lindo que será otro año más a tu lado; Feliz Año Nuevo mi amor, te prometo que en los próximos 365 días seguiré amándote con toda el alma”.

Posteriormente nos encontramos con las frases lindas con las que puedes agradecer el amor de otra personas: “Agradezco al Señor por obsequiarnos un año más juntos; siento que la vida me ha sonreído al darme la oportunidad de conocer a la persona más maravillosa de todas y pasar un año más a su lado; el año que estamos despidiendo fue realmente genial y lo agradezco y nuestro amor permanece invariable y estoy lleno de ilusión por comenzar al 2024; me siento muy feliz al recordar cada momento que compartimos en este años y me alegra aún más saber que tenemos muchos años más por delante”.

Y para cerrar, las frases para expresar el deseo de seguir juntos: “Estoy muy enamorado de ti y nos esperan muchos planes por concretar y retos por desafiar; feliz Año Nuevo amor mío y juntos lograremos todo lo que nos propongamos porque estamos para apoyarnos; un nuevo año nos recibe y lo mejor es poder estar en tu compañía. Tu amor es lo único que necesito para seguir adelante y luchar por mis sueños”.