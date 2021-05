¿Cuándo se celebra el Día de ARMY, el fandom de BTS?

Desde hace unos años, la boyband BTS se ha consolidado como una de los grandes en el mundo de la música internacional, ¡hasta su fandom ya tiene día!

Sin duda BTS ha revolucionado el mundo de los artistas mundiales en los últimos años, ¡tienen fans incanzables en todo el mundo! Que ya hasta tienen un día especial, te contamos qué día es el del ARMY...

BTS nombró como ARMY a sus fans.

La boyband de chicos surcoreanos causa sensación en todo el mundo, no hay rincón en el universo en el que su música y su talento no haya llegado. Muchos los comenzaron a conocer hace un par de años, pero estos chicos tienen ya más tiempo de trayectoria, el 11 de junio del 2013 debutaron con su video musical “No More Dream”. ¡Ya ocho años como banda!

Seguramente también te enteraste de qué era Beyond the Scene, mejor conocidos como BTS, ¡porque todos los días son tendencia! Todos los días están en boca de todos, esto gracias a sus fans que en todo el mundo son sumamente fieles y apasionadas de RM, Jimin, Jin, J-Hope, Suga, V y Jungkook.

Es por ello que estos chicos quisieron hacerle un homenaje a los millones de fans que tienen y que los apoyan tanto, así que les dieron un nombre, ¡y ahora un día internacional para conmemorarlas!

¿Qué significa ARMY?

A.R.M.Y significa Adorable Representative M.C for Youth, que en español se traduce como adorables representantes de M.C para la juventud; mientras que M.C es un término utilizado para denominar a los raperos. Y tras esta abreviatura se forma la palabra ARMY, que finalmente se traduce como ejército de BTS.

¿Cuándo se celebra el día ARMY?

El Día de ARMY, en el que los fans de BTS conmemoran el nacimiento de este ejército, es cada 9 de julio, ya que fue el día en que se dio a conocer el nombre oficial para el fandom de todo el mundo.

¿Eres parte del ARMY de BTS?

