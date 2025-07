⁠⁠Martha Julia reacciona a las declaraciones de Geraldine Bazán

Martha Julia se defiende de quienes aseguran que por no ser clara con la teoría de que Geraldine Bazán se metió en su relación con Gabriel Soto, la actriz se vio afectada, tan es así que tuvo que subir una serie de videos en sus redes sociales, señalando que ella nunca tuvo que ver con el padre de sus hijas cuando ellos estaban juntos.

¿Qué dijo Geraldine Bazán?

“Quisiera aclarar algo, por ahí han estado subiendo algunas notas diciendo que hace muchos años, cuando yo empezaba mi relación con el papá de mis hijas él estaba en otra relación, esto lo quiero aclarar con todas sus letras, declaro que es completamente falso”, dijo Geraldine Bazán.

Te puede interesar: Rosalba Ortiz no quiere que su hija Geraldine Bazán vaya a su funeral

¿Marjorie de Sousa fue la tercera en discordia entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto? [VIDEO] Geraldine Bazán no se guardó nada y frente a las cámaras de Ventaneando declaró sobre los rumores que la involucran con Marjorie de Sousa.

¿Cómo reaccionó Martha Julia?

En una charla con los medios, se le preguntó a Martha Julia sobre el tema y respondió “¿cuándo no di una respuesta clara? Una cosa es evitar hablar de terceras personas y otra cosa es no dar una respuesta clara. De mí jamás podrían ver una entrevista no clara”.

¿Qué opinó de lo dijo por Geraldine Bazán? “Acabo de decir que no hablo de terceras personas”, recalcó Martha Julia, quien dijo no tener nada pendiente con Geraldine Bazán.

“Yo solamente te puedo aclarar que jamás he hablado ni mal de nadie, ni mucho menos si no se de un tema, mucho menos opino. A lo mejor están hablando de una etapa donde hubo algo, pero yo no tengo ni idea”, agregó Martha Julia.

“Es que tú estás hablando de una historia de Geraldine, no (de) mi historia, no tengo idea de su historia porque jamás me atrevería a hablar de otra persona. Ni aunque supiera, jamás tendría por qué meterme, ni sé”, acotó la actriz.

Te puede interesar: La mamá de Geraldine Bazán confirmó que no ve a su hija desde hace meses

¿Tuvo contacto con Geraldine Bazán?

Por último, habló de los rumores que apuntan que Geraldine la buscó tras escuchar sus declaraciones.

“No, yo no tengo una comunicación con ella, realmente no somos compañeras ni amigas, o sea, no, tampoco enemigas, no tiene porqué marcarme ni decirme nada”, finalizó Martha Julia.