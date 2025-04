¿Cuándo fue la última vez que la mamá de Marco Antonio Regil lo reconoció por el Alzheimer?

El Alzheimer se ha convertido en una de las enfermedades más temidas por chicos y grandes debido a la neurodegeneración que provoca en quien la padece, siendo uno de los ejemplos más importantes del espectáculo la madre de Marco Antonio Regil. Ante ello, el conductor abrió su corazón para relatar la vez en que su progenitora, desafortunadamente, ya no lo reconoció.

Marco Antonio Regil logró convertirse en uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana gracias a la participación que tuvo en la pantalla chica, destacando los incalculables proyectos con TV Azteca. Desafortunadamente, su vida no ha sido nada fácil y uno de los momentos más complicados para él fue la pérdida de su madre, quien previo a fallecer debió soportar el Alzheimer.

Marco Antonio Regil relata cuándo fue la última vez que su madre lo reconoció

Irma Sánchez Mayans perdió la vida a los 85 años después de una insaciable lucha contra el Alzheimer. Ante esto, Marco Antonio Regil reconoció que uno de los momentos más dolorosos de esta enfermedad es cuando, quien la padece, ya no te reconoce, hecho que vivió con su madre en una de las celebraciones más importantes al interior de México; es decir, la Navidad.

Durante una charla con el podcast “Más Allá De La Rosa”, Marco Antonio Regil explicó lo siguiente: “En una cena de Navidad me voltea a ver porque, cuando tu mamá te mira, hay una conexión muy especial. Juro que me volteó a ver y me vio muy diferente por primera vez en mi vida, y dije: ‘no me está viendo’. Me miró y me dijo: ‘¿tú quién eres?’”, relató el conductor al borde de las lágrimas.

¿Qué es el Alzheimer?

De acuerdo con información del portal Mayo Clinic, el Alzheimer es la causa más común de la demencia, pues se trata de un proceso en el que el cerebro acumula una cantidad importante de proteínas en forma de placas amiloides y ovillos neurofibrilares. Ante esto, las neuronas cerebrales mueren con el paso del tiempo, lo cual hace que este se encoja haciendo, a su vez, que la pérdida de memoria sea cada vez más frecuente.