Marco Antonio Regil se declara sapiosexual: esto significa el término.

Marco Antonio Regil es uno de los presentadores de televisión más queridos en todo México, además ahora tenemos el privilegio de tenerlo como conductor de Escape Perfecto, donde hace mancuerna con Carlos Espejel.

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También es uno de los solteros más cotizados en el mundo de la farándula, pues tiene varios años sin tener una pareja sentimental, situación que le han preguntado en más de una ocasión.

En una entrevista con nuestra querida Pati Chapoy en su canal ‘Nada es lo que parece’, Marco Antonio Regil reveló que estuvo cerca de casarse en dos ocasiones, aunque en una de ellas se arrepintió de no concretar su boda con una modelo.

Sin embargo, el tema que más llamó la atención fue cuando el presentador de televisión reveló que es sapiosexual.

Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar, pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente. Existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual

¿Qué significa ser una persona sapiosexual?

El término con el que se identifica Marco Antonio Regil, quiere decir que solo le interesan personas inteligentes, pues esto es lo que más le puede, atrae o llama la atención de una persona.

Las personas que son sapiosexiales en su mayoría son mujeres, pues de acuerdo con varios estudios, necesitan más estímulos de otro tipo, dejando por un lado el atractivo físico de una persona.

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Además, Marco Antonio Regil reveló que está concentrado en darle la mejor atención a su madre y a su crecimiento profesional, por lo que fueron factores que afectaron su vida sentimental.

