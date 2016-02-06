Evangelina Elizondo es Doña Inés Ugarte de Sánchez

CARACTERÍSTICAS: Está llegando a los 70 años de edad. De porte altivo y distinguido. Dueña de una belleza serena. Es el ancla de la familia Sánchez Zambrano. La matriarca. Sus prioridades son: la familia y la tradición. Es la más alta autoridad moral en la familia y sabe llevar esta autoridad con determinación y cariño. Mujer inteligente, doña Inés es la representante más fiel de la época en que las mujeres eran educadas para y por el matrimonio; esposa fiel y madre amorosa con grandes virtudes y mayor discreción, es ahora todo lo que construyó a lo largo de su vida. Por supuesto que ella lo sabe y lo acepta con gusto porque su vida ha estado llena de satisfacciones.

VALORES: Su escala valoral está cimentada en la familia, a ella se supeditan todos los demás valores.

ASPIRACIONES: Su realización a través de la unión familiar.

CONFLICTO AMOROSO: Tuvo, como ella dice, a un hombre muy “enamorado” y, aunque sabe que existieron muchas amantes ocasionales, ella se sabe “la señora”, la única; la que merece el respeto y el apellido. Sin embargo, cuando conoce a la mujer con la que su marido pudo tener a otra hija, toda su serenidad y seguridad se tambalean y descubre que el amor no se basa en las apariencias, ni en la permanencia al lado de una persona sino en algo más, algo que tal vez ella tuvo y no supo apreciar.

OBSTÁCULOS: La ambición y la envidia dentro de la propia familia.