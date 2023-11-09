Cynthia Klitbo explota contra Laura Zapata tras polémica en reality: “La señora es un sapo”

Cynthia Klitbo explota en contra de Laura Zapata, luego de que ventilara que las diferencias que tuvieron en un reality generó molestias reales, mismas que llevaron a Klitbo a eliminarla de un chat.

Yo no puedo hablar de nadie que no está, perdóname tú lo sabes y yo soy una libélula, una luciérnaga y la señora es un sapo y no le voy a dar permiso de que se vengan. Ya se fue con mi comadre, lo que diga esa señora verdaderamente, no tiene importancia, si me lo dijera Ángeles Mastretta, Sabina Berman, Adela Micha, Ofelia Medina, que esas son mis amigas, me preocuparía, pero no voy a dar ni un centímetro, ni para mencionar el nombre de ese sapo

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Yo tengo 43 años de carrera artística, ininterrumpida y trabajamos bien, de manera armónica, shu, shu, váyase a su charco

¿Cuál fue el comentario que molestó a Klitbo?

El que Laura la haya tachado de una mujer consumidora de drogas y alcohólica, le generó mucha molestia a su hija, razón por la que Cynthia hoy no quiere saber nada de Zapata.

De verdad, yo me llevo con mujeres muy inteligentes, a mí, mi mamá sí me quiere, bueno sí me quiso, mis hermanas me idolatran y mi pleito con mis hermanas son, porque no entienden que no tengo dos años y me siguen defendiendo y protegiendo, como si tuviera dos años. A ella no la quiere su familia, de verdad le tengo una eterna y profunda compasión, porque siempre tiene que estar buscándole veneno a alguien, yo siento mucha lástima por ella, porque no está en paz en la vida, porque no está feliz

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Más tarde, Klitbo en sus redes sociales, realizó un en vivo, donde expresó las mismas ideas, pero con lágrimas.