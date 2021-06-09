Cynthia Rodríguez impacta con vestido y así responde Carlos Rivera.

Nuestra querida presentadora Cynthia Rodríguez, día con día nos irradia con su belleza y talento en el matutino más famoso de todo México, Venga la Alegría; por ello, se ha convertido en una de las mujeres más queridas dentro del mundo del espectáculo en nuestro país.

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Además, la también cantante demuestra su gran estilo y gusto por la moda, ya que diariamente nos muestra sus atuendos que presume en el programa y en las redes sociales. Recientemente, Cynthia Rodríguez deslumbró a todos sus fieles seguidores con un outfit de infarto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora compartió una fotografía donde lució espectacular, ya que utilizaba un vestido rojo, mismo que destacó sus torneadas piernas de infarto y su belleza inigualable con la que conquistó a Carlos Rivera.

Como era de esperarse, sus millones de seguidores no dudaron en darle muchos corazones rojos y mensajes de cariño, pero, sin duda alguna, uno de los que más agradó al público es el de su novio, quien no tardó en reaccionar a la publicación de la conductora.

El sensual vestido de Cynthia Rodríguez

En las imágenes que Cynthia compartió en sus redes sociales, se le puede ver luciéndose con una prenda que acentúa su figura, cuyo diseño llama la atención por sus olanes en las mangas y el ruedo. Además de llevar un escote en V que resulta muy favorecedor para la conductora.

La guapa conductora de 37 años combinó el sensual atuendo con unas zapatillas en tono nude tipo pulsera que ayudaron a destacar sus piernas.

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Sin duda, la mexicana es una de las mujeres más hermosas de la televisión en estos momentos, por lo que siempre que hace una publicación las redes sociales enloquecen.