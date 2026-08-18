5 mejores cortes de pelo para mujeres mayores de 50 años y con cara alargada

Elegir un corte de pelo no es nada fácil ya que se debe tener en cuenta la forma del rostro y la edad que se tiene. Si pasaste los 50 años y tienes la cara alargada, pues es importante que busques estilos que aporten equilibrio a las facciones con un estilo moderno.

El rostro alargado se caracteriza por tener una longitud mayor que su anchura por lo que tienes que ir a un corte que redondee los rasgos visualmente. Ante esto es que te presentamos los cortes de pelo más recomendados.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo?

Wavy shaggy, un corte moderno y juvenil

La primera opción se caracteriza por sus ondas, por tener capas de diferentes longitudes y su acabado ligeramente despeinado, especialmente en los laterales. De esta manera se compensa visualmente la longitud del rostro. Es un corte moderno que brinda un aspecto juvenil.

El corte clavicut un gran acierto para rostros alargados

Este corte llega hasta las clavículas por lo que es ideal para los rostros alargados ya que crea volumen alrededor de los hombros. Es un estilo muy versátil por lo que puedes jugar con los acabados como ondas ligeras.

El long bob es ideal para el rostro alargado

Luego nos encontramos con este estilo que se caracteriza por una longitud que aporta elegancia, juego y estilo sin alargar en exceso. A las mujeres mayores de 50 años las hace lucir sofisticada, pero no rígida.

Luce una melena larga con ondas

No es necesario que renuncies al pelo largo ya que la puedes llevar combinándola con ondas. Esto aporta volumen en los laterales para contrarrestar el largo de tu cara.

Con un pixie con flequillo de lado equilibrarás tu rostro

Por último, tenemos este corte que es ideal para las caras alargadas. Los expertos recomiendan colocar el flequillo de lado para equilibrar las proporciones del rostro. Es fácil de mantener y otorga un aire moderno y desenfadado.