  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Cynthia Rodríguez hace una fuerte confesión sobre su embarazo, ¡es in vitro!

La empresaria contó que ni ella ni Carlos Rivera son estériles, pero querían que su hijo fuera in vitro. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (9).jpg
Cynthia embarazada.jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (2).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (6).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (3).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (11).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (7).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (4).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (4).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (5).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (8).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (3).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (2).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (14).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (13).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (5).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (10).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (6).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (12).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (10).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (17).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza.jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (8).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (16).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (15).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (9).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazo.jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (7).jpg
/
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (9).jpg
Cynthia embarazada.jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (2).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (6).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (3).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (11).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (7).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (4).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (4).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (5).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (8).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (3).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (2).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (14).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (13).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (5).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (10).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (6).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (12).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (10).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (17).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza.jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (8).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (16).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (15).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (9).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazo.jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (7).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (9).jpg
Cynthia embarazada.jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (2).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (6).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (3).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (11).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (7).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (4).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (4).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (5).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (8).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (3).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (2).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (14).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (13).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (5).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (10).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (6).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (12).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (10).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (17).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza.jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (8).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (16).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (15).jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (9).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazo.jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (7).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado