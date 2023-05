Así pasa Daisy Anahy sus últimos días de embarazo sin Eduin Caz.

Está próxima a encontrarse con un notorio cambio de vida, pues va a ser madre por tercera ocasión, por ese motivo Daisy Anahy compartió los momentos de su embarazo, pero sin Eduin Caz.

La influencer compartió recientemente un material en sus redes sociales que llevó a causar cierta preocupación entre sus seguidores, ya que se veía con ojos cansados, algo completamente entendible si consideramos las circunstancias que atraviesa, ya que no ha contado con el apoyo del cantante.

¿Cómo pasa Daisy Anahy sus últimos días de embarazo sin Eduin Caz?

Daisy compartió una historia en sus redes sociales, la cual acompañó con las siguientes palabras: “Cuando quieras nos dormimos bebé". Es decir estaba sintiendo las famosas “patadas” de su criatura, algo normal en un embarazo.

Ahora bien, unos días después compartió otra publicación, donde aparece radiante con unas gafas oscuras y una sudadera azul rey, además, deseó una buena jornada a todos sus fans en Instagram y presumió su desayuno: “efectivamente, me volví a poner pijama y me dormí. Como debe ser un domingo”. En definitiva, había tenido un día complicado, pero el mismo no se convirtió en una constante.

Y mientras está sin el cantante, no cesan los comentarios de parte del público que le pide que le dé otra chance al intérprete. Algunas de las palabras que se encuentran en las redes sociales son: " No lo dejes para que otra mujer disfrute del éxito cuando usted es la que debe estar a su lado”. Por lo pronto sigue sin él y no hay señales de reconciliación.