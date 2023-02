Nuevas pruebas incriminan a Dani Alves en caso de abuso sexual.

El caso del futbolista Dani Alves no ha dejado de dar qué hablar en los últimos días, ya que recientemente se dieron a conocer nuevas pruebas que lo incriminan tras ser acusado de abuso sexual.

Desde el pasado 20 de enero, el exjugador del Barcelona se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Brians 2 donde espera que haya fecha de juicio para conocer si será sentenciado o podrá recuperar su libertad.

¿Cuáles son las nuevas pruebas que incriminan a Dani Alves en el caso de abuso sexual?

Los hechos indican que la justicia tiene nuevas pruebas que determinan que el semen encontrado en el piso de la discoteca de Barcelona (lugar donde aconteció el hecho), el vestido de la víctima y dentro de ella, corresponden a la muestra que el brasileño entregó, un hecho que refuerza el testimonio de violación.

El ya ex jugador de Pumas ha dado 4 versiones de cómo han sido los acontecimientos, algo que sin duda no ayuda a su caso. Ahora bien, algo que sí ha aceptado es que tuvo relaciones sexuales con la mujer como también que el mismo acto llevó a que la situación se malinterpretara.

Alves, de 38 años, no ha podido acceder a la libertad condicional, algo que había pedido su equipo de abogados pero la solicitud fue rechazada porque se argumentó que había riesgo de fuga. En definitiva, las cosas no pintan bien por ahora y la evidencia que se está acumulando no ayuda a pensar que pueda verse beneficiado en algún punto.