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FOTOS | ¡Ya se casaron! Antonieta Gaxiola y Daniel Corral ya son marido y mujer.

¡Daniel Corral y Antonieta Gaxiola se casan en una boda espectacular! ¿Quiénes fueron los invitados? ¿Cómo se veían los novios? Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

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