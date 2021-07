Daniel Radcliffe: Estas son otras películas del actor de Harry Potter.

Este viernes el actor británico Daniel Radcliffe celebra su cumpleaños número 31, por lo que a continuación te contamos qué otras películas protagonizó además de la célebre saga de Harry Potter por la cual saltó a la fama y que comenzó a grabar cuando solo tenía 11 años.

El actor se hizo conocido públicamente por su interpretación del mago pero también supo hacerse un lugar en el mundo de Hollywood por encarnar otros papeles en la actuación.

Además de las ocho películas de la saga de Harry Potter que fueron filmadas entre 2001 y 2011, Daniel Radcliffe también ha trabajado en otras cintas. En 2007 protagonizó “December Boys” (Los chicos de Diciembre), dirigida por Rod Hardy.

En 2012 el actor protagonizó “The Woman in Black” (La Mujer de Negro) y un año más tarde también actuó en “Kill Your Darlings (Amores Asesinos), bajo la dirección de John Krokidas. En 2014, Daniel protagonizó “What If” y “Horns”, que estuvieron dirigidas por Michael Dowse y Alexandre Aja, respectivamente.

Su carrera en el cine continuó con dos films en 2015: “Trainweck” (Y de repente tú) y “Victor Frankenstein”. En 2016 participó en tres películas: “Swiss Army Man”, “Now You See Me 2" (Ahora me ves dos) e Imperium.

El actor que comenzó su actuación cuando era un niño lleva más de dos décadas en el mundo del cine lo cual le ha permitido acumular una fortuna de alrededor de 30 millones dólares. Gran parte la ha destinado a organizaciones de beneficencia.

