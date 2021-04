Daniela Berriel: ¿Qué acciones legales tomará tras la liberación de su presunto violador Eduardo ‘N’?

Daniela Berriel se presentó en el foro de nuestro programa Venga la Alegría junto a su familia y abogado Xavier Olea. La actriz mexicana contó cómo tomó la noticia de la libertad de su presunto violador Eduardo ‘N’.

Además, la intérprete de melodramas se dijo decepcionada de las autoridades mexicanas, pues desconsideraron su denuncia que hizo en tiempo y en forma.

El viernes me dieron la triste noticia de que lo habían puesto en libertad. Fue algo muy sorprendente y la verdad sí me siento muy dolida. Estoy con mucho coraje, mucha impotencia, pero también estoy fuerte…

“Sí, es bastante doloroso que las leyes mexicanas no me apoyan, pero la gente es la que me va a apoyar y a respaldar. Ya no hay miedo, hay fuerza y hay confianza en que se va a hacer justicia”, expresó Berriel para nuestros conductores Flor Rubio y Ricardo Casares.

Te puede interesar:Daniela Berriel: Juez ordena liberación de Eduardo ‘N’, presunto violador de la actriz.

A pesar de la injusticia cometida, Daniela no se arrepiente de haber denunciado a su agresor y contar su historia de violación suscitada en marzo de 2020.

“La lucha sigue, no me arrepiento de haber denunciado ni de haber alzado la voz. Eso me dio libertad y paz interna. He encontrado una unión con mi familia y el apoyo de muchas mujeres que me han escrito”, confesó la actriz.

Daniela Berriel nos platicó EN EXCLUSIVA, y al lado de sus padres y abogado, qué sigue tras haberse dado a conocer que Eduardo Ojeda fue puesto en libertad.

¿Qué acciones legales se tomarán tras la liberación de Eduardo ‘N’?

Xavier Olea, abogado de Daniela Berriel, también se presentó en el foro de nuestro programa Venga la Alegría, donde habló sobre un posible acto de corrupción.

“Sucedió un acto de enorme corrupción y de una gran injusticia. Estamos desilusionados del poder ejecutivo y judicial del estado de Guerrero. El señor pidió que se le hiciera una muestra de sangre para que se comparara con el material genético de Daniela”, expresó el jurista en vivo para nuestro programa.

El experto en leyes contó que Eduardo ‘N’ obtuvo su libertad tras exigir una muestra de sangre.

Le hicieron la prueba un día miércoles. Después, un perito químico determinó que la comparación de la sangre de Eduardo y el material genético de Daniela, no era compatible. Si había la muestra de un masculino, pero no era Eduardo. El juez consideró que no había evidencia

Por último, Xavier Olea expresó que se interpondría una nueva demanda contra Eduardo ‘N’ y su equipo legal por presunta corrupción.

Eduardo y sus testigos se ubicaron en tiempo, modo y lugar. Estamos ante una irregularidad enorme y un acto de corrupción. Ahora, tenemos que presentar un recurso de apelación que se vence el día miércoles, lo presentaremos en tiempo y forma

“La siguiente semana presentaremos una serie de denuncias penales en contra del juez, del perito, de los abogados de Eduardo y del propio Eduardo por actos de corrupción”, concluyó el abogado de Daniela Berriel.

También te puede interesar:Daniela Berriel confirmó con molestia y tristeza la liberación de su agresor Eduardo ‘N’.