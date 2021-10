Daniela Berriel rompe el silencio tras caso de abuso sexual.

Daniela Berriel se prepara para debutar en el capítulo Secretos de familia de nuestra serie, Un día para vivir.

Daniela Berriel encontró anomalías en su denuncia contra Eduardo Ojeda

Daniela Berriel habla de irregularidades en caso contra Eduardo ‘N’.

Por si fuera poco, la querida actriz rompió el silencio en exclusiva para nuestras cámaras de Venga la Alegría, donde se sinceró sobre el abuso sexual que sufrió por parte de Eduardo Ojeda.

Daniela confesó que llegó a pensar en el suicidio después de sufrir el mencionado abuso sexual en el año 2020 en Acapulco, Guerrero.

Claro que lo pensé… vi un balcón justamente y después pedí ayuda profesional; llegó la policía a ayudarme. Sí lo pensé… creo que mucha gente lo piensa y muchas mujeres lo entenderán

La artista confesó los retos que enfrentó cuando grabó Un día para vivir.

“Interpreto a una chica que se llama Gabriela, la cual está muy enamorada de su exnovio, pero su exnovio termina la relación y ella no sabe por qué”, expresó la actriz a este programa.

“Cuando me dijeron del capítulo, yo ya tenía el video grabado de lo que me había sucedido, lo iba a subir esa semana. Fue en marzo y se había cumplido un año de lo que me había pasado. Ahí fue cuando me detuve y dije ‘primero es mi trabajo, primero es lo que amo’, ya después viene este proceso largo”, continuó.

Daniela Berriel celebra 29 años de edad rodeada de sus seres queridos

Fue el pasado 28 de septiembre cuando Daniela Berriel celebró su cumpleaños en compañía de familiares, amigos y otros seres queridos.

La artista también festejó su día especial con un poderoso mensaje que dejó ver su intención de soltar el pasado.

“Me siento agradecida y bendecida del rumbo que estoy tomando; soltando todo lo que me hace daño”, escribió Daniela Berriel junto a una foto desde las paradisíacas tierras de San José del Cabo.

