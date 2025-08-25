Exparticipante de Exatlón México reveló qué es lo que realmente comen durante la competencia

Desde 2017, Exatlón México se ha consolidado como uno de los realities más exitosos de TV Azteca. Además de los participantes destacados que han competido en cada edición, parte de su fama radica en el misticismo que rodea la dinámica del juego y la supervivencia, especialmente en lo relacionado con la comida y las estrategias que emplean los atletas para saciarse.

La buena noticia es que este misterio fue revelado directamente por Gloria Murillo, integrante del Equipo Rojo en la primera temporada y que después regresó a la competencia en 2024. A través de un video publicado en sus redes sociales, la atleta y personalidad de Internet reveló que ella y sus compañeros comían arroz y plátanos a diario, con excepción de los días en que ganaban algún premio.

Instagram / @exatlonmx Gloria Murillo formó parte de la primera temporada de Exatlón México

Sobre las razones por las que estos alimentos eran parte fundamental de su dieta, explicó que se trata de ingredientes que los dotaban de energía para poder resistir las jornadas extenuantes a las que se sometían. En esta edición también participaron figuras como Ana Lago, Daniel Corral, Carmelita Correa y Rommel Pacheco, quienes, al igual que ella, tuvieron que acostumbrarse a este menú mientras competían.

Si bien este video fue publicado hace ya varios años, el tema de la comida sigue generando bastante curiosidad entre la audiencia. Lo mismo ocurre con Survivor México, en especial ahora que Duggan se atrevió a contar los extraños hábitos que tienen en este tipo de formatos.

¿Quién es Gloria Murillo? Todo sobre la atleta que reveló el secreto de la comida en Exatlón México

Gloria del Carmen Murillo Muñoz es una modelo y velocista mexicana, oriunda del estado de San Luis Potosí, pero que creció en Monterrey. De acuerdo con los detalles que ella misma ha compartido sobre su trayectoria, tiene una licenciatura en Ciencias del Ejercicio por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y aunque ya no forma parte del equipo deportivo de la institución, sigue participando en maratones por amor a esta disciplina.

Actualmente, tiene 30 años, y además de su faceta como corredora, se ha dedicado a ser el rostro de diversas marcas para campañas de publicidad a través de redes sociales.

En cuanto a su vida personal, se sabe que Murillo tiene un romance con Paulette Gallardo, quien también formó parte de Exatlón México, y fue donde nació su amor.