Los horóscopos de Esperanza Gracia para la semana del 25 al 29 de agosto: a qué signos les irá mejor

Esperanza Gracia reveló todo lo que sucederá desde el 25 al 29 de agosto a través de los horóscopos. Y es que, según la astróloga española, las energías se presentan como un llamado a la introspección y a la reorganización de prioridades. Este período invita a reflexionar sobre lo que realmente tiene valor en la vida y a soltar aquello que ya no aporta, ya sean hábitos, relaciones o situaciones estancadas.

Por otro lado, es un buen momento para iniciar conversaciones pendientes, resolver malentendidos y establecer acuerdos claros con quienes nos rodean. Pero, ¿qué es lo que le depara exactamente a cada signo del zodiaco? Te lo contamos a continuación.

Aries

Estos días podrías insistir en caminos que ya no dan resultados; es momento de replantear estrategias y ahorrar energía. A partir del 25, Venus favorecerá tus relaciones sentimentales, aliviando preocupaciones y abriendo espacios de armonía. Mantente alerta con tu economía y evita gastos innecesarios. Tu intuición será clave para tomar decisiones acertadas.

Tauro

Podrías enfrentarte a decisiones que no todos aprobarán, pero tu determinación te permitirá actuar con claridad y confianza. Tu voluntad será tu mejor aliada para transformar aquello que no te satisface. Surgen oportunidades que pueden favorecerte; cuida tus vínculos, ya que tus intereses están en juego. La paciencia y la prudencia te llevarán al éxito.

Géminis

Es momento de resolver asuntos pendientes que podrían generarte estrés, pero el esfuerzo te traerá alivio y liberación. Cumple tus compromisos con responsabilidad y antes de asumir nuevos, define lo que realmente deseas. Se abrirán caminos que pueden conducir a logros y felicidad. Mantén la mente abierta y deja que nuevas ideas fluyan.

Facebook/ Esperanza Gracia Esperanza Gracia reveló sus predicciones para el horóscopo de la semana.

Cáncer

Con la salida de Venus de tu signo, podrías sentirte desorientado, pero recuerda tu valor y autenticidad. No todos que no te aceptan merecen permanecer en tu vida. La etapa invita a salir de tu zona de confort y enfrentar desafíos renovadores. Aprovecha para sanar viejas heridas familiares y comenzar ciclos con serenidad. Tu fuerza interior se fortalecerá.

Leo

Mercurio y Venus te llenarán de carisma, inteligencia y habilidades comunicativas, haciéndote irresistible y persuasivo. Estos días serán positivos para relaciones apasionadas y oportunidades estimulantes. Tus logros económicos llegarán con esfuerzo, pero nada impedirá tu avance. Además, tu creatividad estará en su punto más alto para emprender proyectos exitosos.

Virgo

El regreso del Sol a tu signo trae energía positiva, ayudándote a dejar atrás conflictos y disfrutar de nuevas experiencias. Estás preparado para vivir momentos únicos y distintos; los cambios que se presenten favorecerán tu crecimiento. La reflexión y el equilibrio serán tus aliados, guiándote hacia resultados exitosos. Confía en tus capacidades y en tu criterio.

Libra

Marte te brinda la fuerza necesaria para superar dudas internas y reconocer tu verdadero potencial. Si confías en ti, el éxito será más accesible. La Luna entre el 25 y 27 aleja pensamientos negativos, facilitando que disfrutes de tu energía y relaciones. Estos días son ideales para avanzar en proyectos personales y reconciliarte con situaciones pendientes.

Escorpio

Dejas atrás incertidumbres y podrían llegar noticias alentadoras sobre asuntos que te preocupaban. Centrarse en el presente y disfrutar del tiempo con tus seres queridos será esencial. Alguien nuevo puede abrir puertas importantes en tu vida. El 28 y 29 serán días de gran inspiración y conexiones significativas. Tu entusiasmo marcará la diferencia.

Sagitario

La Luna creciente fortalece tu energía positiva, ayudándote a enfrentar retos con éxito. Podrías involucrarte en asuntos ajenos; evita interferir y mantén la neutralidad. Venus trae momentos felices y facilidad en tus actividades diarias. La armonía se reflejará en tus relaciones y oportunidades de crecimiento personal. La confianza en ti mismo será tu guía.

Hoy, día 25, #Venus ingresa en #Leo y la alegría, la diversión y la pasión primarán en nuestra vida amorosa. Los signos de fuego -#Aries, #Leo, #Sagitario- van a estar irresistibles. Despedimos agosto llenos de energía y optimismo, gracias al #CuartoCreciente en #Sagitario. — Esperanza Gracia (@esperanzagracia) August 25, 2025

Capricornio

La influencia lunar despierta tu optimismo y ganas de explorar, conocer gente y disfrutar nuevas experiencias. Tendrás fuerza interna para tomar decisiones importantes y avanzar en un rumbo que te entusiasma. Si surgen malentendidos, enfréntalos con claridad. Las metas que te propongas serán alcanzables si combinas prudencia con acción decidida.

Acuario

La Luna creciente te otorga la fuerza para alejarte de lo que no te beneficia y resolver asuntos que generan tensión. Esto traerá tranquilidad y estabilidad emocional. Tus relaciones serán armoniosas y podrás expresar tus sentimientos con libertad. En lo profesional, los avances serán notorios y tus esfuerzos comenzarán a dar frutos. Mantén la confianza en tus decisiones.

Piscis

Es momento de dejar de dar vueltas a situaciones que no avanzan; cambiar la perspectiva te traerá paz y bienestar. Podrían surgir novedades en el ámbito sentimental y afectivo. Escucha tu intuición, será tu guía segura. Aprenderás a optimizar tus recursos y a aprovechar mejor lo que tienes. La creatividad y la planificación te ayudarán a alcanzar tus objetivos.

