Perro se hace viral en TikTok por tomar el autobús y viajar sin pagar

Un perro se ha vuelto viral al ser grabado tomando el bus con el fin de evitar tener que caminar tres cuadras. El animal, conocido de los choferes, se llevó todas las miradas por su accionar y las redes sociales están replicando la escena por su curioso accionar.

No se trata del primer video en el que un perro se convierte en protagonista de un hecho de estas características. Las plataformas digitales, como TiKTok e Instagram, son el escenario por el que pasan miles de producciones en donde los animales son captados realizando algo fuera de lo común y eso los convierte en tendencia.

VIDEO: ¿Un perro tomó el autobús sin “pagar”?

El video en cuestión fue publicado por el usuario de TikTok @gonzalosebastian32 y lleva por título “POV: El perrito no quiere caminar 3 cuadras y se toma el colectivo hasta la empresa”. En las imágenes se observa al animal viajando en el transporte público como algo común de todos los días.

El perrito se muestra muy tranquilo y pendiente del momento en que la unidad se detenga. Cuando esto sucede, se asoma prevenido por la puerta, observa hacia los lados y, luego de asegurarse haber llegado a su destino, decide descender.

¿Por qué los choferes aceptan llevar a un perro gratis?

De acuerdo con lo señalado por quien compartió el video, el perrito “vive en la empresa. Come acá siempre. Todos los choferes lo cuidamos. Hay muchos perritos junto a él”. Por lo tanto, el animal es parte de la familia de choferes de la empresa que presta este servicio.

Sin embargo, el accionar del perrito al abordar el autobús llamó poderosamente la atención ya que, antes que retornar a la empresa caminando, prefirió abordar el bus y llegar a destino sin agitarse. Ahora, el video es uno de los virales de los últimos días y el animal ha recibido una catarata de likes y comentarios graciosos, aunque algunos se han quejado porque el lomito viajó sin pagar.