¿Sufres de insomnio? Conoce 3 tés relajantes que te ayudarán

No hay nada más horrible que estar dando vueltas en la cama, puesto que el insomnio se encargó de dominar tu mente, provocando que no puedas conciliar el sueño hasta altas horas de la madrugada, afectando notablemente tu descanso al no tener la energía suficiente a la mañana siguiente. Por suerte, existen tés relajantes que nos ayudarán notablemente, permitiendo que nuestro cuerpo se calme y logre obtener el sueño que tanto deseamos. No te pierdas ninguno de los detalles que te compartiremos a continuación.

¿Qué es el insomnio y cómo se puede combatir?

Para entender mejor el tema, hay que aclarar qué es el insomnio. El National Institutes of Health, menciona que es un trastorno del sueño donde tenemos dificultades para conciliar el descanso, mismo que puede ser causado por temas de estrés, cambios en el entorno o en los horarios, que tienen una duración de un par de días o semanas.

Sin embargo, cuando observamos que dicha afección dura por varias semanas, es una señal de problemas de salud, por lo que debemos acudir a un médico para que nos proporcione su diagnóstico y tratamiento.

¿Cuáles son los 3 tés relajantes que combaten el insomnio?

Por suerte, ya hay 3 tés relajantes que nos pueden ayudar ante el insomnio, ya que tienen compuestos que nos permiten disminuir el estrés y la ansiedad. Se recomienda beberlos 30 minutos antes de dormir, ya que permitirá que el cuerpo se relaje. Considera las siguientes opciones:

Manzanilla.

Lavanda.

Valeriana.

Con una taza es más que suficiente para que las infusiones puedan hacer efecto, ya que ayudan a disminuir la actividad del sistema nervioso y promueven el descanso. Recuerda no tomar mucho líquido por la noche, puesto que las ganas de ir al baño se encargarán de interrumpir el sueño.

¿Qué hay que hacer cuando hay insomnio?

Aunque bebas los 3 tés relajantes que te ayudarán, es importante que también evites ciertas acciones previas antes de dormir, ya que hay actividades que pueden activar nuestra mente, haciendo que sea más difícil conciliar el descanso. Opta por las siguientes recomendaciones: