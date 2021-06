Daniela Luján revela por qué los ‘Nodeli’ no la invitarán a su boda.

La estrella de la pantalla chica compartió con sus seguidores de Instagram la razón por la que Belinda y Nodal no la invitarán a su enlace matrimonial.

Luego de que se diera a conocer que Christian Nodal le dio el anillo de compromiso a Belinda, muchos aspectos salieron a relucir: el exclusivo restaurante donde ocurrió, el anillo y el exorbitante precio, pero también hubo muchos memes haciendo alusión a este momento.

Uno de los memes que más divirtieron a los usuarios de internet fue aquel que involucra a la actriz mexicana Daniela Luján, donde se le veía vestida de novia e indicaban que ya estaba lista por si Belinda se “rajaba”.

Incluso en twitter una quiniela sobre qué pasará en la boda de los “Nodeli” se hizo viral, pues se hacían preguntas con humor: "¿Lupillo Rivera impedirá la boda? ¿Daniela Luján ocupará el lugar de Belinda por sí la famosa se arrepiente de casarse con Nodal?”.

El meme hacía referencia a la supuesta rivalidad entre ambas actrices que comenzó cuando eran adolescentes y Luján sustituyó a Belinda en una telenovela.

Al respecto, Luján reaccionó a la ola de memes y con humor aseguró que por su culpa, ya no asistirá al evento: “Siento que por el meme ya no me van a invitar”.

En sus historias de Instagram, Daniela Luján también compartió una captura de pantalla de una conversación con la persona que hizo el meme de ella vestida de blanco haciendo referencia a la boda de Belinda: “Ahora conozco a la mente maestra memera detrás de esto. #ganandocomosiempre”".

El hombre, le respondió pidiéndole disculpa: “jajajajaja ¿Me perdonas por hacer el meme?”, a lo que la también cantante aseveró: “Te observo, te analizo y respeto”.

Uno de los que más ha ironizado con el trend de Daniela Luján y Belinda es “El Capi” Pérez, quien incluso fue bloqueado por Nodal por bromear al respecto.

Fue cuando el compositor de “Botella tras Botella” anunció su relación con la cantante por medio de una fotografía en redes sociales que el conductor de “Venga La Alegría” comentó la foto con un comentario que no le causó gracia al cantante de regional mexicano y terminó bloquéandolo: “Nunca la cambies por Daniela Luján, porfa”.

Cabe mencionar que no sólo Daniel Luján ha protagonizado memes tras el compromiso de la pareja del momento, también Lupillo Rivera ha sido víctima del humor.

