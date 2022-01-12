Familia de Octavio Ocaña envía mensaje sobre la muerte del actor.

Bertha Ocaña reiteró de nueva cuenta que tanto ella como su familia no pararán hasta esclarecer la muerte de su hermano Octavio Ocaña, por ello piden ayuda a la sociedad para aportar pruebas que ayuden a la investigación.

"La conclusión más importante que incluso ya dimos a conocer en su momento es que Octavio no se disparó, esa es la hipótesis que nosotros tenemos y vamos a demostrar el por qué él no se disparó", señaló.

"Obviamente al momento de la persecusión hay bastantes disparos, hasta el momento se sabe que fueron cuatro, esos cuatro disparos ahí están en la camioneta, al momento de hacer sus declaraciones esta persona que hizo los disparos, es un policía de Cuautitlán Izcalli que dice que solo disparó una sola vez, cuando hay cuatro disparos", añadió.

Según Bertha, su hermano y sus acompañantes dieron negativo a la prueba de pólvora y el único que dio positivo fue el oficial, lo que hace pensar a la familia que él fue quien hizo todos los disparos.

"Es muy claro en todos los videos del C5, en donde el policía viene por fuera con un fusil haciendo disparos, sin embargo algo que sí me gustaría mencionar y que tampoco se ha dado a conocer mucho, es que la camioneta de mi hermano contaba en la parte de atrás de la facia con bastantes marcas de color negro, esto significa que el tumbaburros de la patrulla venía amedrentándolo", añadió Ocaña.

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Bertha Ocaña pidió ayuda en redes sociales



Hace unos días Bertha Ocaña pidió ayuda en redes sociales, donde exhortó a la sociedad que si tenían videos o fotos del momento o posteriores a la persecución entre la policía y su hermano, se los envíen, ya que ella cuidará su identidad y sus datos confidenciales.

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