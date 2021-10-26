Daniela Parra pide que se investigue el entorno familiar de su hermana.

Daniela Parra está segura de que su padre saldrá de la cárcel.

Daniela Parra se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para hablar sobre su papá Héctor “N”, involucrado en un caso de presunto abuso sexual a su hija Alexa.

La joven de 24 años aseguró que este próximo viernes se tendrán los resultados de la reciente audiencia.

La situación va a nuestro favor. El abogado ayer tuvo una audiencia y esperamos los resultados para el viernes; tenemos mucha fe de que sean resultados positivos

Sobre la reciente visita de Ginny Hoffman a los juzgados, Daniela Parra comentó.

Supieron que mi papá está a punto de salir y entonces decidieron salir otra vez. ¿A qué? No sé porque no hay nada que puedan decir a su favor. Yo no sé qué hacen ahí, no tendrían por qué estar ahí

Mi papá sabe todo lo que pasa afuera; también le parece ridículo, dice que es una patada de ahogado. Mi papá no merece estar en ese lugar

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Daniela Parra habla sobre la denuncia de Alexa al abogado José Luis Guerrero

Hace unos días, Alexa Parra denunció al abogado José Luis Guerrero por presunta revelación de secretos.

Sin embargo, Daniela Parra asegura que la denuncia en contra del experto en leyes es “ridícula”.

Me parece ridículo porque no hay ningún secreto. Los secretos fueron revelados por su mamá en una revista; me parece una manera de intimidación tremenda

Ha sido muy complicado para mí porque yo sí conozco a Alexa y la conocí como mi hermana. Dentro de mí tenía un poco de esperanza que ella abriera los ojos

La hija de Héctor “N” quiere que se investigue el entorno familiar de Alexa Parra y se encuentre al verdadero responsable del abuso sexual.

Se tenían que investigar a todas las personas en su entorno, no solo a mi papá, pero no se ha hecho. Prefiero que las autoridades investiguen todo el entorno

Alexa Parra confesó a Ventaneando que un grupo de personas se plantó afuera de su negocio de tamales para tomar fotos.

Hago público esto y hago responsables a estas personas por si algo me pasa a mí o a mi familia. No supimos quiénes eran; tengo miedo y lo hago público

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