Abogado de Héctor “N” rompe el silencio tras denuncia de Alexa Parra.

El abogado de Héctor “N”, José Luis Guerrero, está bajo investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, luego de haber sido denunciado por Alexa Parra de haber revelado secretos en torno al caso que mantiene al actor en la cárcel desde junio pasado.

Cabe recordar que Héctor fue denunciado por su hija Alexa por presunto abuso sexual; no obstante este lunes tiene lugar la audiencia de ampliación de alegatos de la apelación que su abogado promovió en contra del auto de vinculación que lo llevó a quedar tras las rejas.

José Luis Guerrero fue notificado de esta denuncia el viernes pasado por tres agentes de la policía de investigación y no por un notificador como normalmente debería de ocurrir.

En el oficio que le fue entregado se le hace saber que mientras transcurra la investigación se le prohíbe realizar conductas de intimidación o violencia en contra de la víctima u ofendida, o en contra de personas relacionadas con ella.

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El abogado de Héctor “N” rompe el silencio en exclusiva para Ventaneando

El viernes al ser notificado de la denuncia, esto es lo que el abogado declaró en exclusiva a este programa.

Esto es un exhorto que me hacen llegar a través de tres agentes de la policía de investigación, no de un notificador, sino de tres elementos como si no tuvieran nada más que hacer en la fiscalía

Yo no creo en las casualidades y este acto lo tomo como una acción desesperada e intimidatoria de la fiscalía. Estamos a horas de la audiencia de ampliación de alegatos en el recurso de apelación de Héctor, aquel que interpusimos en contra del auto de vinculación y de la medida cautelar de prisión que tiene Héctor en el penal

El experto en leyes asegura que hay un intento de amedrentación.

Llega el rodillazo por parte de la fiscalía, era de preverse, pero yo no sé ningún secreto de la señorita. Yo no sé qué secretos pude haber revelado; no conozco ninguno y no tengo el gusto de conocerla en persona

Los secretos los reveló su mamá a una revista hace varios meses, como es de conocimiento público. Lo que hemos hecho nosotros es exhibir el mal proceder de las autoridades, eso no es revelar secretos

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