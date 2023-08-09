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FOTOS | Danna Paola no quiere romantizar su niñez... ¡Fue muy dura!

La cantante dijo que está trabajando para dejar de romantizar su infancia, ya que empezó a trabajar desde muy pequeña, a los cinco años. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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