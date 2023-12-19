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FOTOS | Danna Paola y Yeri Mua ya no siguen a Kimberly Loaiza por polémica con Kenia Os

Luego de la polémica entre Kimberly Loaiza y Kenia Os, varias celebridades han salido a tomar partido, entre ellas Danna Paola y Yeri Mua. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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