Entérate en fotos: Danna Paola no es dejada, mucho menos maltratada.

La cantante de música pop no tardó en responder a quienes aseguran que la relación que vive al lado de Alex Hoyer está llena de violencia.

El pasado martes surgieron rumores sobre que Danna Paola podría estar viviendo violencia en su nueva relación con el también cantante Alex Hoyer.

En entrevista para una revista de circulación nacional una fuente presuntamente cercana a la pareja indicó que la familia de Danna no está feliz con la relación que tiene con Hoyer, pues aseguran que se estaría aprovechando de la fama de la también actriz.

“Me enteré de que muchos de sus amigos más cercanos y algunos familiares, como su papá, Don Juanjo, no tienen una buena percepción de él, dicen que no la trata tan bien e incluso lo tachan de arribista y oportunista, dicen que se quiere colgar de su fama. Es súper celoso e inseguro”

Durante la entrevista, la fuente anónima también indicó que Alex Hoyer es celopata y que incluso temen que Danna Paola pudiera estar repitiendo patrones, pues en el pasado sufrió violencia por parte de su exnovio Eleazar Gómez.

“Ella vive en la Ciudad de México y él en Monterrey y teme que algún otro chavo la enamore, pero más que nada porque no quiere perder la atención de los medios y de los fans que ha ganado a raíz de su relación”, indicó la fuente.

Al respecto, Danna Paola alzó la voz y con un mensaje muy contundente dejó en claro que todo lo que decía la publicación es falso y negó cualquier situación negativa.

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… YO NO ME DEJÓ MALTRATAR, NI POR UN NOVIO NI X NADIE”, escribió la cantante en redes sociales.

Danna Paola aseguró que se estaba subestimando su inteligencia: “Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio”.

