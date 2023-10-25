Los fenómenos meteorológicos extremos siguen aumentando
Mucho se ha hablado del aumento de los fenómenos meteorológicos año con año y que en ciertas partes del mundo ha llegado a los extremos. Conoce más de estos en los Datos Extremos.
Los fenómenos meteorológicos son circunstancias observables que se forman de manera natural en la atmósfera terrestre, en cambio con los fenómenos extremos persisten por varios días causando problemas a consecuencia del cambio climático. En los Datos Extremos te presentamos los 5 fenómenos más recurrentes que han ido en aumento conforme pasan los años.
1. Olas de calor
Es unos de los fenómenos más recurrentes en la mayor parte del planeta y que cada año van en aumento, ocasionando hasta fuertes sequías en diversos países.
2. Lluvias torrenciales
Debido a que el cambio climático está en constante cambio, las lluvias tienden a ser catastróficas en diferentes lugares de nuestro planeta ocasionando inundaciones, crecidas fluviales, tifones y hasta tormentas eléctricas.
3. Sequías
Complementando que las olas de calor prolongadas han ocasionado este problema, ciertas regiones del mundo han experimentado la escasez de agua y con ello la falta de recursos con este vital líquido. Lo que ha provocado que muchas regiones emigren para tener una mejor vida.
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4. Ciclones tropicales
Este fenómeno se vincula con el aumento de la temperatura superficial del agua, llegando a tener fuerzas muy altas con efectos destructivos que producen los huracanes.
5. Olas de frío
Las bajas temperaturas pueden llegar a tener impactos negativos y en la salud de las personas, ya que las olas de frío son las caídas de temperatura muy por debajo de lo promedio dependiendo de cada región. Esto puede llegar a ocasionar tormentas de hielo hasta llegar a una congelación profunda.
Es necesario tomar conciencia sobre todo lo que sucede en nuestro planeta, ya que se está llegando a ciertos extremos como lo son estos cambios meteorológicos.