¿Quién es el cuarto atleta eliminado de Exatlón México hoy domingo 20 de septiembre en el Duelo de Eliminación?

Hoy, 20 de septiembre se da a conocer al cuarto eliminado de Exatlón México, atleta que al no superar el circuito del Duelo de Eliminación frente a sus demás contrincantes se despide definitivamente del reality deportivo, siendo un pasó difícil, ya que se despide de su equipo y del jugoso premio al que todos aspiran.

No te pierdas todos los detalles que se saben del programa, en especial los domingos por ser el día en el que se conoce quién dejará la competencia.

¿Quién fue eliminado de Exatlón 2026?

La semana pasado, vimos la salida de María del Equipo Azul, quien entre lágrimas se despidió de todos y dejó definitivamente el reality deportivo, perdiendo la oportunidad de tener el jugoso premio y el trofeo oficial.

Antes de ella, vimos la salida de Anaid del Equipo Rojo, siendo la primera en ser eliminada en Exatlón México, mientras que el primer varón en salir fue Erick Segura, quien no pudo superar a sus compañeros en el complejo circuito, dejando la gran oportunidad.

¿Quién se ha lesionado en el reality?

Dentro de las lesiones más importantes que se han presentado, se destaca la de Aristeo Cázares quien al caer en un circuito se disloco el hombro, recibiendo atención médica. Otro en ser atendido fue David "La Bestia", quien se impactó en una base metálica en un circuito, causando que su barbilla se abriera y sangrara, por suerte son lesiones que no les perjudicaron en su permanencia al reality.

Recientemente, Natasha sufrió una lesión en la pierna, por lo que se espera conocer más sobre su estado en el programa, igualmente Paulette se dislocó la mandíbula, aunque presentó molestias ella sigue hasta nuevo aviso; esperemos que esas heridas no sean mayores para que puedan continuar en el reality deportivo. Lesiones que en muchas ocasiones han generado que ciertos atletas tengan que dejar la competición, deseamos que este no sea el caso. Mantente al tanto para que no te pierdas del programa en vivo.