Denuncian a Luis de Llano Stevens y Giselle Marín por supuesto fraude

El nombre de Luis de Llano, se encuentra de nueva cuenta en medio de un escándalo, debido a que su hijo, Luis de Llano Stevens, así como la empresaria Giselle Marín, fueron denunciados ante la Fiscalía de la Ciudad de México, por fraude, debido a que según se afirma, haciéndose pasar por representantes de Ricky Martin, ofrecieron al empresario oaxaqueño Hafid Alonso García, dos conciertos por los que recibieron un adelanto de once millones de pesos. El empresario acudió a la Fiscalía, acompañado por su abogado Sergio Ramírez.

Ya está presentada la denuncia formalmente, en contra de Luis de Llano Stevens y de la señora Giselle Marín, lo que hicieron es una temática que tiene todas las tendencias de un fraude, es construir un contrato apócrifo, haciéndose pasar por representantes del artista, en este caso es el señor Ricky Martín, en el contrato, solicita Luis de Llano que el primer depósito se lleve a cabo a su cuenta personal, lo cual el señor Alonso, lo hace

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Posterior a ello, ella le pide que vaya haciendo estos depósitos secundarios, en cantidades que sean inferiores a 500 mil pesos, para que no tengan riesgos de bloqueo, ella de su cuenta. De repente empiezan con el hecho de que se tienen que cancelar la fechas, de que la fecha no está adecuada, de que ya no podemos, de que tenemos que cambiar, posterior a ello, el empresario exige ya a ellos la devolución del dinero, ellos le dicen que sí se lo van a devolver y, posterior a ello ya dejan de contestar por completo las llamadas

¿Es el primer caso de fraude?

Según el abogado, Hafid Alonso García no es el primer empresario estafado por Luis de Llano Stevens y Giselle Marin.

Ya encontramos dos personas más que en Estados Unidos, también fueron defraudadas por Luis de Llano Stevens

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¿Qué mensaje le mandan a Luis de Llano Stevens?

Y este, es el mensaje que el empresario oaxaqueño envía a su supuesto defraudador.