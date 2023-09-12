Amigos y familiares se reunieron para despedir al actor Benito Castro

Amigos y familiares de Benito Castro, acudieron la noche de este lunes a darle el último adiós en la funeraria, donde sus restos fueron velados. Todavía incrédula, María Elena Saldaña, confirmó que el actor tenía un llamado por la mañana, para grabar con el productor Reinaldo López, el piloto del proyecto que los volvería a unir como en la televisión mexicana de antaño, cuando hicieron historia como ‘La Güereja y su papiringo’.

Reinaldo López me dio la noticia de que se había accidentado. Yo me espanté mucho, porque sabía que él iba a ir de gira, nunca en la vida me imaginé de qué manera era ese accidente, nunca. No lo vi, porque él trabajaba por un lado, yo por otro. ‘La Güereja’ me permitió tener un lugar muy importante y lo hicimos juntos. Yo creo que a él no le gustaría que se suspendiera (el proyecto) y de mi parte, créanme que lo voy hacer, dedicado a él, dedicado a mi ‘papiringo’

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¿Quiénes acudieron para despedir a Benito Castro?

También, Daniela Castro llegó a la funeraria, confirmando que después de una diferencia que tuvieron, finalmente pudieron reconciliarse. Cabe recordar que Benito Castro no acudió al funeral de su mamá, por compromisos laborales.

Por supuesto que nos reencontramos y, por supuesto que lo llevó y, para mi es una pérdida muy significativa, porque también acabó de perder a mi papá, hace un año y medio…

Gundy Becker, viuda de Hugo Gualberto Castro, compartió su dolor ante la pérdida de Benito.

Ha sido de las peores noticias, porque no nos lo esperábamos, entonces, entre realmente en shock en la mañana

Carlos Bonavides se mostró consternado por la partida de Benito, pues apenas el fin de semana, lo suplió en la obra ‘La Casa de la Bandida’.

Estaba perfectamente bien, era el único que bailaba, su salud se sentía muy bien

Rafael Inclán tampoco daba crédito a lo ocurrido.

Inesperado lo que te golpea, honestamente estaba entero

Benito Castro fue despedido con música del trío ‘Los Dandys’, fiel a su vena humorística, Inclán confesó que a él, también le gustaría que hubiera música en su funeral.

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Les voy a dar de una vez mis canciones, sí, pero ya no las voy a oír, para qué chin…

Otros que acudieron a despedir a Benito Castro, fueron María Rebeca, Libertad Palo, Pepe Magaña, Lalo ‘El Mimo’, su hija Maricarmen de la Peña, Pierre Angelo y Paul Stanley, quien no quiso hablar con la prensa.

Este martes, luego de una misa de cuerpo presente, Benito Castro será sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México.

