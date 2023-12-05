Desalojan a Leonardo García de su departamento en la CDMX

Este martes, Leonardo García fue desalojado sorpresivamente del departamento que compró, hace más de cinco años en la colonia Polanco de la Ciudad de México, lo anterior derivado de una demanda que entabló en contra de la inmobiliaria que le vendió el inmueble, argumentando que dicho espacio tenía severos daños estructurales, los cuales él cubrió.

Sin embargo, la inmobiliaria lo acusa de no haber terminado de pagarlo, fue el mismo Leonardo y el abogado Carlos Mata, quienes detallaron los hechos en exclusiva para Ventaneando.

Desalojaron a Leonardo García de su departamento en CDMX

Te puede interesar: La familia Guzmán en el ojo del huracán por los escándalos de Enrique Guzmán y su hijo Luis Enrique.

Leonardo, compra un inmueble aquí hace 6 años, el inmueble tiene vicios de origen, Leonardo pide junto con los demás vecinos que se los reparen, al principio vinieron e hicieron unas reparaciones muy escuetas, las mismas no fueron conducentes, el inmueble tenía deterioro, deterioro y eso provocó, que ya no fuera viable vivir en el

Tuvieron que arreglar 7 veces el techo, con unos costos que absorbieron entre todos los vecinos…

El 65 por ciento del pago del inmueble que ya está hecho, lo están absorbiendo como concepto de renta y ojo, todavía me debes un millón de pesos más. No conforme, con llegar y meterle el susto de su vida, con violentar e ingresar para desalojarlo, no conformes con quitarle una cantidad de dinero o renta

Tanto el abogado como Leonardo, aseguran que no hubo una notificación previa al desalojo.

Este caso está en el Estado de México, a través del juzgado que llevó a cabo la diligencia, tenía autorizado el quebrantado de sellos, de chapas, de puertas, para accesar al inmueble. Aquí, lo increíble es que esto, normalmente lo autoriza un juez, una vez que ya intentó todos los medios para localizarte y notificarte, eso es cuando la persona no es localizable, yo quisiera saber, qué alguien me explique, cómo es posible que un personaje tan público, tan público, no es localizable

También te puede interesar: Alicia Villarreal rompe el silencio sobre la denuncia de su hija Melenie por supuesto abuso

¿Cuál es la postura del actor?

Finalmente, el actor se mantiene firme en su postura, aludiendo que la inmobiliaria fue la que faltó al contrato de compra venta.