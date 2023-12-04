La familia Guzmán en el ojo del huracán por los escándalos de Enrique Guzmán y su hijo Luis Enrique

El arranque de las audiencias por la demanda de nulidad de paternidad que Luis Enrique Guzmán, entabló para desconocer al hijo que, hasta hace poco se daba por sentado, que había procreado con su expareja Mayela Laguna, ha agitado más las aguas sobre la familia Pinal, y hasta la de Enrique Guzmán, quien se ha visto involucrado, al ser señalado de un supuesto abuso sexual en perjuicio de la hija mayor de la propia Mayela, sin que hasta ahora haya una denuncia formal por ello.

Pero, a caso, Mayela urdió extorsionar a la familia de Luis Enrique, desde un primer momento, unos audios en poder de este programa lo sugieren, escuchen con atención la voz de la hoy expareja del hermano de Alejandra Guzmán.

Mayela Laguna queda entre la espada y la pared por audios comprometedores

Te puede interesar: Maribel Guardia es prudente ante las desafortunadas críticas de su consuegra

Lo mejor para mí es extorsionar a esta… familia de… es lo mejor para mí y que me den dinero, antes de que saque un video donde refundan a ese maldito… pederasta, eso es lo mejor para mí

En otro audio, se escucha a Mayela refrendar el escándalo que planeaba en contra de Luis Enrique y su familia.

Lo único que va a lograr haciendo estas cosas, es que haga un escándalo mediático ca… y tengo el apoyo de un ch… de feministas y lo voy a quemar muy, muy… como nunca se imaginó. Así como, nunca en mi vida me imaginé que me hiciera este daño, así lo voy hacer

¿Qué dice de la relación de Luis Enrique Guzmán y Alejandra?

Y, en otro audio, esto decía Mayela sobre Alejandra Guzmán, cuyo nombre salió a relucir en la primera audiencia por la demanda de Luis Enrique, pues ella y su abogado, aseguraron que el juez del caso aceptó, citarla a declarar.

También te puede interesar: Ginny Hoffman rompe el silencio sobre la demanda por omisión de Daniela Parra