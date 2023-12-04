Alicia Villarreal rompe el silencio sobre la denuncia de su hija Melenie por supuesto abuso

En una entrega más de la entrevista exclusiva de Alicia Villarreal con Pati Chapoy, la cantante reveló algunos detalles de la denuncia que hizo su hija sobre un supuesto abuso.

Mi hija va a estar en los primeros 4 meses de la gira del 2024, tiene muchas actividades. Sí y ella, como toda esta nueva generación, se une a ese día de la mujer ,en que todas mencionan algún caso que han vivido. Pero también, se ha dado cuenta cómo esa historia de ella, que le pasó a ella, lo trata de comunicar, como se descomunica, como se hace tan grande y como se malinterpreta y como se hace una locura

Alicia Villarreal habla sobre la denuncia que hizo su hija, Melenie

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Entonces, ella ahorita ya entiende que, a veces tenemos que ser mucho más responsables en lo que uno va a decir, porque a mí lo que me impacta de mi hija, es que tuvo la valentía, porque no le tocó de niña. Entonces, la gente piensa que le tocó de chiquita y me critican a mí de ‘¿Dónde estabas? Cantando’ ‘No, yo estaba apoyando a mis otros hijos, porque fueron a un torneo de basquetbol’ y le toca una experiencia de estas…

Alicia Villarreal agradece que no pasó nada

La cantante agradeció que no pasó a mayores el caso de su hija, aunque sabe que muchos padres normalizan ese tipo de situaciones

Entonces, me dicen ‘¿Cómo se atreve ella a decirle a su hija, no pasa nada, es que estamos acostumbrados a que nuestros papás y mamás nos dicen, no pasa nada, hay que seguir con la vida’’ sí, es cierto, gracias a Dios no pasó nada, porque el impacto que yo tengo como su mamá, que ella se defendió

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