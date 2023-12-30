Descubre las prestaciones laborales que transformarán el 2024

El año 2024 traerá consigo dos reformas a la Ley Federal del Trabajo que ya han sido aprobadas. Estas reformas son la licencia de paternidad y la Ley Silla. Estas prestaciones laborales se sumarán a las que ya existen en la Ley, por lo que te explicaré en qué consisten estas reformas y también te diré cuáles son las prestaciones a las que tienes derecho como trabajador según la Ley Federal del Trabajo.

En cuanto a la licencia de paternidad, con esta modificación se otorga a los hombres un permiso de paternidad de 20 días laborales con sueldo completo. Anteriormente, este permiso solo era de 5 días a partir del nacimiento de sus hijos o en caso de adopción. Además, se establece que en caso de complicaciones posteriores al parto que afecten a la madre o al recién nacido, el permiso puede extenderse hasta 30 días, previa presentación del certificado médico correspondiente.

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Sin embargo, para que entre en vigor esta nueva licencia de paternidad, después de su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma debe ser enviada al Senado para su análisis. Si los senadores la aprueban, entonces pasará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Cabe mencionar que las sesiones ordinarias en el Congreso han concluido, por lo que el permiso de paternidad de 20 días tendrá que esperar hasta que se reanude el periodo de sesiones ordinarias el 1 de febrero de 2024.

Por otro lado, la Ley Silla ha sido aprobada por unanimidad en Comisiones Unidas de Trabajo y Estudios Legislativos del Senado de la República. Esta iniciativa, que debe pasar por la Cámara de Diputados, es extremadamente necesaria para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. La Ley Silla busca evitar que los trabajadores permanezcan de pie durante toda su jornada laboral, obligando a los centros de trabajo a proporcionar sillas con respaldo y a replantear los períodos de descanso en ese sentido.

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En cuanto a las prestaciones laborales establecidas en la Ley Federal del Trabajo, estas incluyen vacaciones, prima vacacional, prima dominical, aguinaldo, seguridad social, pago de utilidades y días de descanso. Además, existen otras prestaciones como la licencia de maternidad, que permite a las mujeres no acudir al trabajo durante 6 semanas antes y 6 semanas después de su embarazo, con sueldo completo.

También está el periodo de lactancia, en el cual las mujeres pueden tomar dos descansos de media hora al día para alimentar a su bebé, siempre y cuando la empresa disponga de un espacio adecuado. En caso contrario, la jornada laboral se reduce en una hora. Esta prestación es aplicable durante los primeros 6 meses después del parto. Por último, está la prima de antigüedad, que otorga a los trabajadores con más de 15 años de antigüedad el derecho a recibir 12 días de salario por cada año cumplido.

En resumen, el 2024 trae consigo importantes reformas a la Ley Federal del Trabajo, como la licencia de paternidad y la Ley Silla. Estas reformas amplían las prestaciones laborales existentes y buscan garantizar los derechos y la seguridad de los trabajadores. Es importante estar informado sobre estas modificaciones y conocer las prestaciones a las que tenemos derecho como trabajadores.