La despiden del trabajo por no querer compartir propina de 100 mil pesos.

Ryand Brandt, una mesera de Estados Unidos, se viralizó en todas las redes sociales tras recibir una propina de 4 mil 400 dólares, equivalentes a más de 92 mil pesos mexicanos.

El video fue compartido por la usuaria Rebecca Soto, quien grabó el momento exacto de la mesera rompiendo en llanto tras la inesperada propina.

Los hechos ocurrieron en el restaurante Ove and Tap de Arkansas, Estados Unidos, un establecimiento especializado en pizzas, pastas y ensaladas.

Ryand Brandt atendió a 40 comensales, pero cuando terminó su servicio se puso de pie un hombre llamado Josue Soto para darle la gran sorpresa.

El hombre expresó que cada comensal puso 100 dólares para su propina, por lo que la mesera rompió en llanto en pleno establecimiento.

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Restaurante despide a mesera por no compartir su propina

El monto de casi 100 mil pesos pronto llegó a los oídos de los dueños del restaurante, quienes aseguraron que las políticas del lugar exigen repartir la propina.

Ryand Brandt solo podía quedarse con el 20% del dinero y donar una parte al establecimiento Ove and Tap de Arkansas.

La mesera no aceptó compartir el dinero que ganó con su propio esfuerzo después de atender a 40 personas, por lo que se negó a las peticiones del establecimiento.

La joven fue despedida; sin embargo, el negocio de comida no se salvó de las críticas por parte de los usuarios de las redes sociales.

Ove and Tap comunicó que Ryand Brandt fue despedida por causas ajenas a a la jugosa cantidad de dinero y no por violación a la política de propinas.

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