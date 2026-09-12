El impactante parecido entre Manelyk y Ana Martín de joven que sorprende a todos; Ivonne Montero lo descubrió en La Granja VIP

Fuera de las polémicas y su actitud siempre directa y sin filtros, Manelyk González ha destacado por su belleza en cada uno de los proyectos en los que ha participado. En la segunda temporada de La Granja VIP no ha pasado desapercibida, tanto que Ivonne Montero le aseguró que tiene un gran parecido a Ana Martín en su juventud.

Ana Martín es una actriz con más de 60 años de carrera. Ha participado en decenas de producciones en el cine, el teatro y la televisión. Pero más allá de su importante historial profesional, ha enamorado a las redes sociales por compartir imágenes de su juventud.

En las imágenes queda demostrada su evidente belleza que la llevó a ser la primera representante de México en Miss Mundo. Sin embargo, fue descalificada cuando los jueces se enteraron que tenía 17 años, es decir, era menor de edad y las reglas no le permitían participar.

Además, la actriz destacó por ser libre y auténtica. De acuerdo con las anécdotas que ella misma ha compartido con medios y en sus redes sociales, se siente orgullosa de haber modelado el primer bikini en México.

No obstante, Ana Martín también ha confesado que no se sintió cómoda cuando se convirtió en un símbolo sexual porqué era muy penosa y se sentía incómoda ya que las personas siempre observaban su cuerpo.

A sus 80 años, Ana Martín se considera una rebelde. ¿Otra coincidencia con Manelyk?

En las diversas entrevistas que Ana Martín ha concedido a medios de comunicación ha dejado en claro que nunca quiso seguir una vida tradicional y se considera una rebelde, otro rasgo que Manelyk podría compartir con la actriz. Aunque no intentó conscientemente romper las reglas y simplemente vivió su vida, aseguró que nunca se ha limitado.

|Facebook Ana Martín

En ese sentido, decidió no casarse ni tener hijos. De hecho, ha afirmado que siempre buscó ser una mujer auténtica y feliz. Ha compartido que cree en el amor libre siempre que haya respeto mutuo y que nunca se dejó deslumbrar por los regalos y el dinero.

