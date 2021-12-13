Así resolvió un youtuber el caso de 2 jóvenes desaparecidos hace 21 años.

Jeremy Bechtel de 17 años y Erin Foster de 18 años desaparecieron en abril de 2000 en la zona rural de Tenessee, al sur de Estados Unidos.

Los amigos fueron dados por perdidos, incluso las autoridades creyeron que se trató de un doble homicidio, luego de que los jóvenes nunca regresaron de una fiesta la noche del 3 de abril de 2000.

A 21 años del incidente, el youtuber Jeremy Sides resolvió el misterio de los dos jóvenes desaparecidos, según confirmó The Washington Post.

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¿Cómo resolvió Jeremy Sides el caso de los jóvenes desaparecidos?

Jeremy Sides es originario de Acworth, Georgia, un suburbio del noroeste de Atlanta, pero nunca tuvo la intención de resolver casos o encontrar artículos perdidos.

Todo comenzó cuando el creador de contenido se compró un detector de metal y a su vez fue mejorando sus habilidades para el buceo.

Después inició a buscar autos y luego personas desaparecidas, momentos que quedaron grabados en su canal de Youtube, Exploring with Nug.

El joven se encontró con el caso de Jeremy y Erin, así que decidió ahondar con su detector de metales en el lugar de la desaparición.

Las autoridades dudaron de los descubrimientos del joven youtuber, pero más adelante decidieron apoyarlo en la investigación del caso.

“Le prometí a la familia Foster que mientras fuera sheriff estaría buscando a estos dos niños”, expresó el alguacil Steve Page para The Washington Post.

“Me destrozó el corazón de nuevo. Siempre pensamos a lo largo de los años que algo había sucedido, pero yo no sabía qué ", narró Ronnie, padre de Jeremy, cuando se enteró del giro de la investigación.

El youtuber encontró un carro Pontiac Grand Am y le quitó la placa para traerla de regreso a la superficie. Después se descubrió que los números y letras coincidieron con los del automóvil de los jóvenes desaparecidos.

Las autoridades sospechan que los adolescentes perdieron el control del carro y cayeron al agua tras la ausencia de un barandal a lo largo de la carretera en el año 2000.

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