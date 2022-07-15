Detienen a anestesiólogo que abusaba de embarazadas mientras daban a luz.

Un terrible suceso tuvo lugar en Río de Janeiro donde un anestesiólogo fue acusado de abusar sexualmente de al menos una paciente. El detenido ha sido identificado como Giovanni Quintella Bezerra y fue captado infraganti abusando de una mujer embarazada mientras el equipo médico le practicaba una cesárea.

Sergio nos explicó, con peras y manzanas, la planificación familiar.

De acuerdo con medios brasileños, el médico fue captado infraganti el pasado domingo mientras participaba como anestesiólogo en una cesárea, ante la sospecha, sus compañeros instalaron un teléfono móvil para vigilar el accionar del especialista y fue así como se dieron cuenta del terrible suceso.

El diario Globo señaló que este no sería el único caso de abuso sexual por parte del anestesiólogo, por lo que se sospecha que al menos abusó de 5 pacientes más. Las sospechas iniciaron después de observar que empleaba más anestesia de la habitual con algunas pacientes y que durante las intervenciones a ciertas mujeres utilizaba telas para cubrirles el rostro y que estas no vieran lo que sucedía.

Por ello, un grupo de enfermeras decidió grabarlo para así denunciarlo, en el video aportado a las autoridades se observa al detenido bajándose la cremallera e introduciendo su miembro en la boca de la paciente que se encuentra sedada durante un lapso de diez minutos, posteriormente toma un pañuelo para eliminar los indicios de su conducta.

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La detención del anestesiólogo tuvo lugar el pasado 11 de julio en el Hospital de la Mujer Heloneida Studart. Tras los hechos, las autoridades iniciaron un rastreo de los pacientes que han sido intervenidos anteriormente y donde ha participado el acusado, con el fin de determinar si estas también podrían haber sido víctimas.

¿Qué dijeron sus compañeros? Los compañeros del anestesiólogo señalaron que el comportamiento de Quintella no era normal y que los niveles de sedación no eran comunes. Tras descubrir los hechos, los médicos no confrontaron al victimario y decidieron dar parte a las autoridades, quienes llegaron hasta la institución médica para arrestarlo.

Medios cariocas afirmaron que el anestesiólogo fue enviado a la cárcel pública José Federico Marques, en Benfica. El escándalo provocó el horror e indignación de la gente, por lo que el gobernador Cláudio Castro se manifestó al respecto y señaló que exigirán una rigurosa y pronta investigación. Por lo pronto, se dio a conocer que será suspendido de sus actividades y se estudia la revocación de su licencia.