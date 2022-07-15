Le declara su amor a su compañero de primaria 30 años después.

No son muy comunes historias de este tipo, pero cuando suceden adquieren un carácter admirable como noticioso sin importar el resultado final. ¿De qué hablamos? Digamos que declarar tu amor a un compañero de primaria 30 años después no es algo de todos los días así que pasemos al hecho.

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La historia aconteció en Argentina y tuvo como protagonista a Verónica Díaz, una mujer que con 51 años estaba casada y había tenido 3 hijos a lo largo de su matrimonio. Desde afuera mucha gente pensaba que tenía una vida estable y amena pero la realidad es que la relación con su esposa venía ya muy desgastada y este hecho junto con los recuerdos de su juventud llevaron a que terminara haciendo algo poco común.

¿Cómo le declaró su amor a su compañero de primaria 30 años después? En un momento se encontró con una fotografía en la que estaba con sus compañeros y compañeras de primaria. A partir de esto le surgió preguntarle a una amiga que había sido de la vida de Carlos, uno de los integrantes de su camada que años antes le parecía atractivo.



Hecho esto Verónica comenzó una amistad con Carlos, inicialmente todo se encontraba en un nivel platónico, pero con el paso del tiempo, la atracción aumentó al sentirse cautivada por su inteligencia, sensibilidad y atención hacia ella.



Ahora bien, había un problema importante, pues ella vivía en Buenos Aires y el en Río Negro, es decir a más 900 kilómetros de distancia.

Ahora bien, Verónica se casó hace 32 años con el padre de sus hijas, pero la situación se había deteriorado bastante, ya que al principio el hombre la había conquistado por su humildad y apariencia física, pero una vez en matrimonio todo cambió.

Desde el principio de su relación como marido y mujer, el hombre había ejercido sobre ella violencia física y psicológica. Después de un tiempo de ser amigos y de las muestras de afecto e interés de ambos, Verónica decidió confesarle a Carlos lo que sentía.

Me le declaré por WhatsApp estando casada. Le dije que me había encariñado con él y que quería tener una relación, pero no de amistad. En ese momento él se quedó en shock y me respondió 24 horas después. Aceptó mi propuesta y comenzamos un noviazgo virtual

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Dos meses después comenzaron a salir y ahora Verónica se encuentra en una relación mucho más sana y feliz después de tanto sufrimiento de su ya exesposo.

