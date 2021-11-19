Sitio donde perdió la vida Octavio Ocaña se ha convertido en un altar.

El pasado 29 de octubre, el actor Octavio Ocaña perdió la vida tras una persecución policíaca en Cuautitlán Izcalli.

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Las cámaras de Ventaneando se dieron a la tarea de visitar el lugar de la tragedia del joven actor.

Es en el kilómetro 5 de la autopista Chamapa-Lechería, a 20 días de la lamentable muerte del actor Octavio Ocaña, como hoy luce el lugar de los hechos, en donde familiares y amigos han colocado un altar.

Una (cruz) la puso mi nuera, otra mi hija con mis yernos y otra la puso un amigo de él. Todos los días pasa gente y le deja un globo, una rosa, una corona, diario, es como su altar aquí. Yo como lo fui a enterrar a Tabasco, porque de allá somos, allá también llega la gente, muchísima, el que no ha podido llorar soy yo, el que todo soy yo

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A varios días del fallecimiento han sido varios los homenajes que le han rendido al actor; el más reciente fue en la Plaza Galería de las Estrellas, donde Octavio Ocaña plasmó sus manos siendo muy niño.

