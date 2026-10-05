¿Sabe bien? Este es el equivalente de una torta mexicana, pero en Vietnam

Gracias a la amplia variedad de platillos que conforman la gastronomía mexicana, existen muchas opciones para comer rico y sin tardar tanto tiempo en la cocina. Y uno de los antojitos más famosos, es la torta, que puede hacerse con diferentes rellenos y que curiosamente, tiene una variante en Vietnam que también cumple con la función de saciar y no es tan laborioso.

Se trata del bánh mì, un tipo de baguette que es crujiente por fuera y suavecito por dentro. Se le suele acompañar con guisados de cerdo, paté, pollo, embutidos o hasta preparaciones vegetarianas, todos con salsas de sabor muy peculiar y que se cataloga como exquisito, según información de Cook Unity.

El bánh mì se hace con una baguette crujiente y distintos rellenos|Canva

¿Qué ingredientes lleva el bánh mì y por qué se parece a la torta mexicana?

Los componente del bánh mì son variados y casi siempre dependen del gusto de cada persona, pues si bien todos parten de un mismo concepto, está la posibilidad de probar muchos sabores. Eso sí, los imperdibles son los vegetales encurtidos y los vegetales crujientes, como el pepino o la zanahoria.

En cuanto a las comparaciones entre el bánh mì vietnamita y la torta mexicana, se deben a que en escencia, el concepto de ambos platillos son muy similares. Esto porque tienen como base el pan, que es el baguette y el bolillo en cada caso; mientras que el relleno también es indispensable para que quede delicioso y se puede experimentar con distintas combinaciones.

El bánh mì se parece a la torta mexicana, pero en realidad son muy distintos|Freepik

¿Por qué el bánh mì es tan popular en Vietnam?

Este tipo de sándwich es una comida callejera típica de Vietnam, por lo que es consumida tanto por los locales como por los turistas y es una alternativa para los que quieren conocer a fondo la gastronomía fuera de los restaurantes a un precio accesible, tal como lo explica un blog de Foodies Vietnam. Así que se puede encontrar en puestos, mercados o pequeños establecimientos, sin mencionar que es muy práctico de comerse y hasta puede pedirse "para llevar", una semejanza que comparte con la torta mexicana que casi a todos les fascinan para esos días que no quieren traer el estómago vacío.