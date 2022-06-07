Lolita Cortés reveló el gran reto que representa ser parte de La Academia.

Para mí, es un placer de verdad, compartir el escenario con Lolita, con Gerardo, con personas que me hicieron poner la piel chinita muchas veces y, ahora estar compartiendo una historia con ellos, la verdad que estoy muy agradecida con la vida

Fueron estas palabras de Romina Marcos, las que conmovieron a Lolita Cortés, quien abrió su corazón y reveló el reclamo de su hija, Darían Romo, le hizo hace varios años, pues no le ha sido fácil cargar no sólo con la imagen y apellido, sino con las comparaciones entre su trabajo y el de su famosa mamá. Así lo compartió en exclusiva para Ventaneando.

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Yo no me había fijado, pero a mí me gustaría de repente que tuviera esa seguridad que tiene Romi, a mi pelota ha sido bien difícil yo sea su madre, para mi hija ha sido muy muy difícil, no ha sido fácil y siempre está con el miedo de que la comparen y por eso no ha querido hacer musicales; para mí ha sido un dolor constante, porque es una mujer talentosísima espero que algún día ella se dé cuenta, que no tiene que ser yo

Lolita Cortés habló del reto que será estar en La Academia.

Lolita admite que será un reto ser parte de La Academia 20 años pues los tiempos han cambiado por completo.

Yo voy a tener que aprender a entender las redes sociales, yo tengo que también aprender a decir con palabras, si es esta generación de cristal, sin que se sientan ofendidos

Pero, hay algo más que le preocupa a la llamada juez de hierro, sobre el proyecto que conducirá Yahir, tal como ella misma lo reveló a este programa hace más de una semana.

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Mi familia lo sabe, mi marido que es la primera generación que va a vivir conmigo, yo ya le dije ‘Por favor, te lo suplico amor, no contestes, o sea no contestes agresiones’

Romina Marcos y Lolita Cortés ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar la presentación del musical The prom, el próximo 17 de junio en Teatro Galerías de Guadalajara, Jalisco.

