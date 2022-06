Yahir deja helados a todos con revelación de su hijo Tristán.

Tristán, el hijo de Yahir dejó atrás la oscura etapa de su vida.

A sus 23 años, Tristán Othon, primogénito de Yahir, ha atravesado por procesos complicados derivados de su adicción al alcohol y drogas, que comenzó a consumir cuando tenía tan solo 13 años de edad.

El escándalo más reciente fue cuando se declaró bisexual e intentó incursionar en el cine para adultos a través de su cuenta de OnlyFans, pero la noticia es que Tristán parece haber dejado atrás esa oscura etapa de su vida para convertirse en la mejor versión, y así lo asegura su padre.

“Tristán es un morro que está tomando decisiones correctas. Es un morro que ha tenido muchos problemas, pero en este momento él está estudiando y trabajando. Está muy bien con su mamá, está bien conmigo y le agradezco a Dios que me haya regresado a mi hijo. Está haciendo todo lo mejor desde su corazón para estar bien”, dijo en conferencia de prensa por los 20 años de La Academia.

¿Quién es el nuevo conductor de La Academia? Yahir es el conductor de La Academia en su aniversario de 20 años, cuyo estreno se llevará a cabo el próximo 12 de junio por Azteca UNO.

Yahir revela su más grande deseo

Yahir revela que uno de sus más grandes deseos es que Tristán pueda entablar una relación estrecha con su hermanito Ian de 5 años de edad.

“Una de las cosas que más le pido a Dios es que mis hijos puedan convivir y compartir, hay una diferencia enorme de edad, pero es su hermano menor y necesita a su hermano mayor... necesito a alguien que le dé consejos”, dijo.

Y sobre las polemicas de Tristán, expresó su sentir.

“Creo que ha sido un proceso de estira y afloja, un proceso de guerra, el más difícil de mi vida. El proceso más doloroso, más triste y creo que al final estamos viendo la luz en el camino después de tantos años. Eso me da mucha felicidad porque era lo que más le pedía a Dios todas las noches. Quiero estar bien con mis hijos, quiero estar bien con mi familia, me encanta estar con ellos, me encanta compartir tiempo con mi familia en todos los sentidos y en todos los festejos del año”, concluyó.

