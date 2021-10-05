Daniela Berriel regresó a la televisión con un gran papel.

Daniela Berriel habló sobre su participación en “Un día para Vivir”.

Este lunes nos visitó en el foro de Ventaneando Daniela Berriel, quien nos habló sobre su nuevo proyecto en nuestra casa TV Azteca.

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Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí y de contarles de este proyecto que trae Azteca. Hay mucho drama, pero lo que me gusta es que se combina con comedia; tiene su toque de comedia y más cuando aparece la muerte, yo creo que es para que no sea tan fuerte esta aparición

La joven actriz habló de su estado de ánimo por el complicado proceso legal que enfrentó hace unos meses.

Estoy muy bien, ahorita descansando de eso, enfocada en trabajar y buscar castings, la vida sigue…

Daniela Berriel habló de la forma en que se sintió al momento de hacer un capítulo para la serie Un Día Para Morir.

Muy bien, fue un reto actoral muy padre, compartí escena con varios compañeros que ya había conocido, fue muy divertido. Con Mau Meneses que fue mi director, ya había trabajado, volver a verlo, volver a trabajar con él y volver estar en un unitario en Azteca, fue bastante bonito y padre

Daniela Berriel siempre quiso ser actriz

La actriz habló de la forma que empezó en el mundo de la actuación y la motivación que tuvo.

Desde chiquita yo veía las novelas con mi mamá y desde chiquitita yo actuaba, cantaba, siempre quise ser actriz y cantante, solo que lo de cantante no se me dio, no tenía la voz

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