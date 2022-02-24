Estamos por celebrar el aniversario número 15 del programa "Difícil de Creer" y queremos contarte algunos de los temas más impactantes que podremos ver en la pantalla de la mano y voz de Sergio Sepúlveda.

"Difícil de Creer" es uno de los programas más reconocidos de la televisión en nuestro país.

Difícil de Creer cumple 15 años

15 AÑOS DE DIFÍCIL DE CREER

Desde el 2007, la televisión no ha sido la misma. Sergio Sepúlveda se ha encargado de llevar al público algunos de lo secretos mejor guardados de la historia, así como sorprendentes sucesos que han marcado un antes y un después en la ciencia y en la historia de la humanidad.

"Difícil de Creer" siempre ha buscado la manera de presentar nuevos temas al público que lo sigue en cada una de sus emisiones, y a lo largo de la historia del programa hemos tenido temas que han impactado de una gran manera a nuestros televidentes.

UN CEREBRO DONADO AYUDÓ A CONDENAR A UN ASESINO

Uno de las investigaciones más impactantes que podremos ver en la pantalla de "Difícil de Creer" será el caso de Diane Stewart. Ella fue una mujer inglesa que fue encontrada sin vida en su casa por su esposo, Ian. De principio, se catalogó como una muerte por un ataque de epilepsia, a pesar de que Diane no había sufrido un ataque en más de 15 años.

Nadie había sospechado de Ian, hasta que su segunda prometida fue encontrada sin vida en un pozo. Las investigaciones comenzaron, pero no pudieron demostrar nada contundente en contra de Ian.

Pasó el tiempo, y las autoridades descubrieron que Diane e Ian habían dado consentimiento para donar sus órganos una vez que ellos murieran. Encontraron el cerebro de Diane y se percataron de algunos signos de violencia y de asfixia. Fue en ese momento que las autoridades revisitaron el caso de Diane y determinaron que había sido asesinada por su esposo.

Difícil de Creer cumple 15 años

EL AROMA DE ESTE HONGO PUEDE PRODUCIR UN ORGASMO INSTANTÁNEO

Otra de las investigaciones que podrán sorprender a más de uno fue la de hongo que puede tener un efecto bastante curioso y placentero en las mujeres que llegan a olerlo.

Un curioso hongo de color anaranjado, con el nombre de Phallus Multicolor ha tomado por sorpresa al mundo de la ciencia desde su descubrimiento hace algunos años. Científicos lo encontraron en Hawái y decidieron estudiar sus efectos en el ser humano.

Con un grupo de mujeres y hombres, comenzaron a experimentar con este hongo, teniendo resultados muy curiosos. Las mujeres que participaron en las pruebas tuvieron un orgasmo espontáneo y una aceleración en su ritmo cardiáco.

En cambio, los hombres aseguran que experimentaron un olor bastante desagradable proveniente de este hongo. Los cientifícios descubrieron que las esporas que desprende el hongo tiene algún componente que desencadena un efecto parecido al que se tiene cuando se tienen relaciones íntimas.

Difícil de Creer cumple 15 años

EL SECRETO DETRÁS DE LAS IMÁGENES DE "FELIZ DÍA" ENVÍADAS POR INTERNET

Todos hemos recibido alguna imagen para desearnos un buen día. Ya sea que una tía nos la mande por mensaje, o que lleguen a nosotros por algún grupo de chat.

Pero, ¿qué hay detrás de estas imágenes? Una de las investigaciones más impresionantes que "Difícil de Creer" ha podido preparar para esta gran celebración es la de la industria que hay detrás de todas estas imágenes con mensajes de alegria, optimismo y buenas intenciones.

Son diversas empresas las que se encargan de crear y subir estas imágenes a diversas páginas de internet. Teniendo un alcance inimiganibale, general millones de clicks y de ganancias para todos los que se han atrevido a entrar en el extenso y competido mercado de los "piolines de buenos días".

Difícil de Creer cumple 15 años

UNA GRAN CELEBRACIÓN

15 años no es algo que se cumple todos los días y es por eso que "Difícil de Creer" ha preparado algo muy especial para todo el público. No te pierdas el programa especial. Este sábado 26 de febrero. Solo por la señal de Azteca UNO.