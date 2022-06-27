Diseñadora Aline Moreno denunció a Sherlyn por no devolverle su ropa.

Que me regreses mis cosas y por favor, te pido, yo respeto tú parte profesional, yo no necesito cámaras, necesito mis cosas y quiero mis cosas

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Este es el ultimátum que la diseñadora Aline Moreno le envía a Sherlyn, antes de proceder legalmente pues asegura que no le ha querido devolver algunas prendas que le prestó con la finalidad de que las promocionara.

Con pruebas en mano, exhibe públicamente las conversaciones con la actriz, quien a estas alturas y según dice, ya ni siquiera le contesta los mensajes de WhatsApp.

Yo no tengo nada en contra de ella, de hecho, me caía súper bien, yo sé que es una niña muy querida y por lo mismo, yo le hice, le di la parte accesible a mis prendas. Pero, no se vale que nos hagan esto, yo creo que es un abuso de confianza

Sherlyn no le ha contestado los mensajes a la diseñadora.

No puedo poner en tela de juicio que me la robó, pero ya me dejó en visto mucho tiempo y ya no me contesta. Aquí está, para que vean que es su página, ella me busca y aquí está mensaje ‘Hola, bebé me voy a Miami hacer proyecto con Univision, me encantaría llevarme algún diseño tuyo’ 'Hola, por supuesto, ¿Quieres visitarnos hoy? Estamos en la Roma’ 'Claro, a qué hora abren’ le pase toda la dirección y todo, ‘Voy para allá'

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